意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【鹿児島県の方言】「はえ」の意味は？「はえ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、風に関係する言葉です。いったい、「はえ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「南風」でした！「はえ」は、鹿児島県の方言で「南風」を表します。ちなみに、「東の風」は「こっ