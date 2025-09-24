恋愛でよく聞く「束縛」という言葉。多くの人はネガティブなイメージを抱くかもしれません。「自由を奪われる」「監視される」など、苦しくなる束縛は確かにNGです。しかし、ほんの少しの束縛は「自分を大切に思ってくれている証拠」として、彼氏にとってむしろうれしいものとなることも。そこで今回は、男性が「彼女にされるとうれしい束縛のカタチ」について、体験談やインタビューをもとにご紹介ご紹介します。LINEや連絡頻度を