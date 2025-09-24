韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「붐（プム）」の意味は？「붐（プム）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、風のように過ぎ去っていくものです。「붐（プム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ブーム」でした！「붐（プム）」は、「ブーム」という