【モデルプレス＝2025/09/24】女優の今田美桜が、9月26日放送のNHK『あさイチ』（総合あさ8時15分〜）に出演することが決定した。【写真】今田美桜「あんぱん」北村匠海に感じる“嵩らしさ”◆今田美桜「あさイチ」出演決定この日の『プレミアムトーク』には、連続テレビ小説『あんぱん』最終回直後にヒロイン「のぶ」役の今田が登場。秘蔵映像もまじえて率直な気持ちを語る。さらに、共演者が明かす今田との撮影エピソードも。1年