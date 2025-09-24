福岡市早良区で、車を運転中に路線バスと衝突し、車に乗っていた娘2人を死亡させた罪に問われている母親に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 33歳の母親は去年8月、福岡市早良区東入部で軽乗用車を運転中に対向車線の路線バスと正面衝突し、車の後部座席に座っていた7歳と5歳の娘2人を死亡させたほか、バスの乗客など4人にケガをさせた罪に問われています。 24日の判決公判で、福岡地裁の今泉裕登裁判長は「実子