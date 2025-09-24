イオンモール岡山 10月5日投開票の岡山市長選挙・岡山市議会議員補欠選挙（中区選挙区）の投票率向上のため、岡山市のイオンモール岡山に期日前投票所が設置されます。 期日前投票所は、イオンモール岡山1階の未来スクエアに27日から29日の午前10時から午後8時まで、岡山市・区選挙管理委員会が設置します。 市長選は岡山市の全ての区の有権者が、投票所入場券がなくても投票できます。 また27日に