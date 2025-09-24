アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の新キービジュアルが公開された。劇中の登場キャラ・狛治と恋雪が描かれており、ネット上で話題となっている。【画像】尊い…鬼になる前の猗窩座＆恋人の2ショット『鬼滅の刃』新ビジュアルキービジュアルのキャッチコピーは「一生あなたを守ります」「私と夫婦になってくれますか？」。劇中で多くのファンを感動させた狛治と恋雪の姿が