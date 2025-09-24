◇ア・リーグレッドソックス 4―1 ブルージェイズ（2025年9月23日トロント）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルージェイズ戦に「4番・DH」で先発し、4打数で二塁打を含む2安打をマークした。マルチ安打は3試合連続で、今季打率は.256となった。2回先頭打者で内角の直球を叩き、右翼への二塁打。2死二塁から7番・ローの中前打で先制のホームを踏んだ。4回の第2打席も先頭打者で高