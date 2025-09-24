俳優の井浦新（51）が22日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ『にじいろカルテ』（テレビ朝日系／2021年1月期）で共演した俳優・高畑充希（33）、北村匠海（27）との“再会3ショット”を披露した。【写真】「今も仲良しなのすごい嬉しいー」高畑＆井浦＆北村の『にじいろカルテ』キャスト“再会”3ショット『にじいろカルテ』は、東京からやってきた内科医・紅野真空（高畑）が、山奥の小さな虹ノ村診療所で同じく虹ノ村に