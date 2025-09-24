福岡市早良区で昨年８月、軽乗用車とバスが衝突して女児２人が死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）に問われた母親（３３）の判決が２４日、福岡地裁であった。今泉裕登裁判長は「カーナビを脇見して事故が発生しており、過失は大きい」と指摘し、禁錮３年、執行猶予５年（求刑・禁錮４年）を言い渡した。判決によると、被告は昨年８月、早良区東入部（ひがしいるべ）の国道２６３号で車を運転中、