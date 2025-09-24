アメリカのトランプ大統領は23日、ウクライナがロシアに奪われた全ての領土を取り戻すことができるとの考えを示しました。トランプ大統領は23日、国連本部でウクライナのゼレンスキー大統領と会談しました。終了後、SNSでロシアの経済が苦境に陥っているとした上で、EU＝ヨーロッパ連合やNATO＝北大西洋条約機構の支援があれば、ウクライナはロシアの侵攻以降に奪われた「全ての領土を取り戻し、勝利を収めることができる」と投稿