日常生活の中で、地域住民が危険や不便を感じる道路環境の改善を促し、安全な道づくりに取り組む、JAF＝日本自動車連盟の交通安全実行委員会が23日、三重県津市で活動の報告を行いました。JAF三重支部交通安全実行委員会では、ドライバーから寄せられた危険や不便を感じる道路や設備に対する意見・要望をもとに安全な道づくりに取り組んでいます。津市で開かれた総会には、県内在住の一般ドライバーを含めた16人が参加し、去年8月