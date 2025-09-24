新疆ウイグル自治区のカザフスタンと隣接する国境の町、コルガス（霍尔果斯）税関が発表した最新データによると、コルガス国境検査場を経由した1〜8月の輸出車は前年同期比8．5％増の25万8000台で、過去最高を更新しました。うち電気自動車（EV）は同45．2％増の10万2000台でした。輸出車両には乗用車やショベルカー、バス、ダンプカーなどが含まれています。うち新エネルギー自動車は中央アジア5カ国やロシアなどで人気が高