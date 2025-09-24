正当な理由がないのに、刃体の長さが6cmを超える包丁を携帯したとして23日、住居・職業・年齢不詳の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、男は新潟市中央区で23日午後9時前、警察官が職務質問をしたところ、刃体が6センチを超える包丁を携帯していたということです。付近では、男が現行犯逮捕される30分ほど前に強盗未遂事件が発生し、警察が捜査している中でした。男は黙秘していて、警察は動機や強盗未遂事件への関与に