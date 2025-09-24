三重県桑名市の特産ハマグリの密漁が後を絶たない中、市内でドローンを活用した監視パトロールが23日、行われました。監視パトロールには、三重県漁連や警察、行政の関係者など約50人が参加しました。木曽川の河口近くにある赤須賀漁港では、潮干狩りが禁止されているにもかかわらず、漁業権をもたない人たちによるハマグリやアサリの密漁が横行しています。また人手不足や高齢化が原因で監視体制が追いつかない状況も課題となって