「くら寿司」は、10月3日（金）から10月30日（木）まで、LINE FRIENDSのグローバルキャラクターブランド“BT21”とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】コンプしたい！“BT21”コラボグッズ一覧■寿司デザインのグッズも用意今回開催されるのは、BT21の各キャラクターをモチーフにしたお寿司やデザートのコラボメニューをはじめ、オリジナルグッズや「ビッくらポン！」限定景品が登場する企画。オリジ