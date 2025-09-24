名古屋市西区で9月23日夜遅く、高速道路の出口付近に倒れていた40代くらいの男性が死亡しました。現場は人の立ち入りが禁止されていることから、警察が詳しい経緯を調べています。23日午後11時45分ごろ、西区木前町の「名二環」外回り・平田出口から国道302号線に向かう路肩に男性が倒れているのを、通りかかった人が見つけて110番通報しました。警察によりますと、男性の年齢は40代くらいで目立った外傷はありませんでした