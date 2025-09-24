岡山県津山市の高校で野菜不足解消をテーマにしたレシピコンテストが開かれました。コンテストは、津山東高校が地産地消や食育を目的にスーパーの「マルイ」や大手食品メーカーの「味の素」などと共に毎年開催している催しです。 【写真を見る】「ショウガをきかせた白菜と豚肉の鍋」がグランプリ「野菜不足解消」をテーマに高校生がレシピを考案味や独創性など審査【岡山】 今年のテ