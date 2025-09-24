アーサー・パパス監督体制で戦う今季、上位躍進を目論みながらも中位に甘んじているセレッソ大阪。それでも８月23日のヴィッセル神戸戦（１−１）以降は、サンフレッチェ広島や柏レイソルら上位陣と戦い、１勝３分けの無敗と勝点を稼いでいた。その時点で残り８節。リーグ優勝やACL圏内確保は事実上、難しくなっているが、９月23日に行なわれたJ１第31節の鹿島アントラーズ戦に勝って、少しでも順位を上げたかった。「このクラ