◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)決勝ラウンド1回戦2試合が23日に行われ、ベスト8が出そろいました。プールA1位通過のチュニジア(FIVBランク37位)とプールH2位通過のチェコ(FIVBランク18位)が対戦。3-0(25-19、25-18、25-23)でチェコがストレート勝利を飾りました。もう1戦はプールH1位通過のセルビア(FIVBランク13位)とプールA2位のイラン(FIVBランク16位)が対戦します。1セットを取り合う展開で、試合