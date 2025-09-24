サッカーのイングランド・プレミアリーグでトットナムに所属するDF高井幸大（21）に関し、トーマス・フランク監督が23日の会見で同日からチーム練習に合流したことを明らかにした。24日に3部ドンカスターと対戦するイングランド・リーグ杯3回戦に向けた前日会見で、別メニュー調整が続いていた高井とFWソランケのコンディションに関する質問を受け「順調に進んでいる。両者とも今日、チーム練習に参加した。それは良いこと」と