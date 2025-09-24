OpenAIが主導する5000億ドル(約73兆円)規模のAIインフラストラクチャー建設計画「Stargate」は、アメリカ国内に大規模データセンターを設置し、AIの開発と運用をより活発にすることを目指しています。新たに、Stargateの一環として、OpenAIとソフトバンクグループ、Oracleが連携してアメリカに5つのAIデータセンター拠点を開設することが発表されました。OpenAI, Oracle, and SoftBank expand Stargate with five new AI data cent