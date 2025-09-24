◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス−ロサンゼルス・ドジャース23日（日本時間24日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場した。大谷はMLB通算100登板となった。打者・大谷は21日のジャイアンツ戦で9試合連続のヒットを放つなど、4打数1安打。ドジャースは敗れたが、試合前の