ＩＴ業界の技術者の９０％がＡＩを業務に使用しているとの調査結果が出た/Luis Alvarez/Digital Vision/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）ＩＴ業界では技術者の大多数がプログラミングなどの業務に人工知能（ＡＩ）を利用していることが、米グーグルが実施した調査で明らかになった。調査はグーグルの研究部門ＤＯＲＡが世界の技術者５０００人を対象に実施。仕事でＡＩを使っているという技術者は９０％に上り、前年から１４％