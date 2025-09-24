兄弟デュオのビリー・バンバンの兄、菅原孝さんが１１日、肺炎のため亡くなった事が２４日、分かった。所属事務所がＨＰで発表した。８１歳。６９年に「白いブランコ」でレコードデビュー。ボーカルとコントラバスを担当。孝さんはさわやかな語り口で、テレビ、ラジオの司会などでも活躍した。孝さんは１４年に脳出血を発症。弟の進は大腸がんを患うも、２人で病を乗り越え、１９年１１月には５０周年コンサートを完走し、変