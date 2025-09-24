石破首相は、アメリカ・ニューヨークで開かれている国連総会で日本時間24日午前11時過ぎから一般討論演説を行い、安全保障理事会の拡大の必要性などを訴えた。石破首相は演説の中で、「現在の国連は当初期待された役割を果たしているのか」と疑問を呈し、ロシアによるウクライナ侵略などを例に挙げ、安保理改革の必要性を強調した。また石破首相は、日本の常任理事国入りを念頭に「常任・非常任の双方の理事国拡大は必要だ」と主張