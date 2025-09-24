父と娘のなんでもない日常を描く「ちかごろのわかい娘と」。「ｎｏｔｅ創作大賞２０２３オレンジページ編集部賞」を受賞した作品が「こどもオレンジページ」にも登場！新作も織り交ぜつつ連載していきます。〈子育てあるある〉や天真爛漫な娘ちゃんのキャラに思わずくすっとし、心がじんわりする日々のお話をどうぞ。＜＜前の話を読むダウンロード作／西アズナブル漫画家・イラストレーター。福井県出身。6 歳児子育て中。我