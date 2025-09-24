俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(公開中)が、第30回釜山国際映画祭のミッドナイト・パッション部門で上映され、翌日に実施されたトークプログラム「Actors' House」に二宮が登壇した。二宮和也が釜山国際映画祭のトークプログラム「Actors' House」に登場『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写