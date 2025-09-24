◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２４日、美浦トレセン前走のキーンランドＣで５着だったウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、三浦皇成騎手を背にＷコースで追い切られた。ヴァイルマティ（５歳２勝クラス）を５馬身ほど追走すると、直線は馬なりのままグイグイと加速し内から１馬身先着。タイムは６ハロン８４秒７―１１