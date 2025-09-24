9月24日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、ニューヨークの国連本部で開かれた首脳会議で、パレスチナを国家承認する国が160ヵ国になったというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「アメリカ・ニューヨークの国連本部で22日、イスラエルとパレス