◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２４日、美浦トレセン今年の高松宮記念を制したサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、ジョアン・モレイラ騎手を背にＷコースで併せ馬を行った。アパッシメント（３歳２勝クラス）を２馬身あまり追走。直線で内に進路を取ると、馬なりのままスムーズに加速し併入した。前進気勢は抜群で、タイムも５ハロ