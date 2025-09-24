兄弟デュオ「ビリー・バンバン」で活躍したミュージシャンの菅原孝（すがわら・たかし）さんが１１日午後４時３４分、肺炎のため、都内の病院で死去した。所属事務所が２４日、発表した。８１歳だった。遺族の希望により、葬儀は近親者のみで執り行った。喪主は妻の菅原けい子さん。孝さんは１４年に脳出血を患い、リハビリに励んでいた。弟の進さんはこの日、所属事務所を通じて追悼のコメントを寄せた。「兄の孝と一緒に１９