【ワンダリア横浜】 2026年春 開業予定 場所：「BASEGATE横浜関内」タワー 3～4階 （神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1ほか） 「ワンダリア横浜」新キービジュアル ディー・エヌ・エー（DeNA）は、2026年春に開業を予定している没入型体験施設「ワンダリア横浜」の新ビジュアルと、施設専用アプリなどの最新情報を公開した。 「