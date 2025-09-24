日本維新の会の石井章元参院議員の秘書給与詐取疑惑が報じられた。勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、その者に国から支払われる秘書給与をだまし取っていたというもの。 同種の事件は、2002年の辻元清美元衆議院議員（有罪、懲役2年・執行猶予5年）、昨年の広瀬めぐみ元参議院議員（有罪、懲役2年6月・執行猶予5年）など、過去に6件起きている。前者はとりわけ鮮烈な印象を残し、今なお語り継がれている。 一般市民の