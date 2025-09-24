損保最大手・東京海上ホールディングス社長に今年6月就任した小池昌洋氏は1971（昭和46年）12月生まれの53歳。大手金融機関としては最年少での社長就任としても注目を集める。前任の小宮暁氏（現会長）からのバトンタッチについて、「内外での強い事業基盤を引き継ぐ形になり、幸運だと思っています」と語り、「国内保険事業、海外保険事業の2つに加えて、保険にとどまらない安心・安全のソリューション。この3つをそ