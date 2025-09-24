MLB（大リーグ機構）は日本時間24日、ストライク、ボールを自動で判定する「ロボット審判」を来季から導入すると発表した。来春のオープン戦からワールドシリーズまで全試合で実施される。【もっと読む】佐々木朗希「25歳ルールを知らなかった説」…あれだけ《メジャー、メジャー》と言いながら両チームとも球審の判定に異議を申し立てられるチャレンジ制度（2度まで）が採用され、投手、捕手、打者は判定直後に帽子かヘルメッ