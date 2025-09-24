中国商務省特定の国の貿易戦争が世界貿易秩序を乱すと非難 中国商務省は声明を発表。 中国はこれまで通り真の多国間主義を実践し、ルールに基づく多国間貿易体制を支持する。特定の国の貿易戦争・関税戦争が世界貿易秩序を乱すと非難した。