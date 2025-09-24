少子高齢化が問題視されているが、第二次ベビーブーム最盛期の1973年生まれは約209万人と大所帯である。この第二次ベビーブーム世代が子どもをあまり作らなかったことが現在の少子高齢化に繋がっている。「団塊ジュニア」「就職氷河期世代」「ロスジェネ」と呼ばれるこの世代は、競争が激し過ぎて、子どもを作る余裕がなかった人が多いのもまた事実である。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】【写真】1973年生まれならみんな