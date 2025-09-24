「タブレットを長時間使っていると目が疲れる」「子どもにタブレットを使わせたいけれど、目の健康が心配」と感じる方は多いのではないだろうか。現代のデジタルライフにおいて、タブレットは学習やエンターテイメントに欠かせない存在だ。しかし、その一方で目の負担や利用時間の管理は常に課題となっている。 そんな悩みを解消し、家族みんなで安心して楽しめるタブレットが、スマートデバイスブランドOPPOから登場