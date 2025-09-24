兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄・菅原孝さんが9月11日午後4時34分、肺炎のため都内病院で亡くなった。24日、所属事務所ハブ・マーシーが公表した。81歳だった。【写真】ビリーバンバン、初期メンバーせんだみつおらとデビュー40周年公演弟の菅原進は「兄の孝と一緒に1969年のデビューから56年間、共に歩んでまいりました。誠実で優しく、思いやりがあり、真面目な兄でした。誠実で優しく、思いやりがあり、真面目な兄でした