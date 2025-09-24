【ニューヨーク＝池田慶太、金子靖志】米国のトランプ大統領は２３日、ニューヨークでウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した。トランプ氏は会談後のＳＮＳへの投稿で、ロシアの侵略を受けるウクライナが全領土を奪還することができるとの考えを示した。トランプ氏は投稿で「ウクライナは、欧州連合（ＥＵ）の支援を受け、戦って元の全領土を勝ち取る状況にあると思う」と述べた。ウクライナの勝利にも言及