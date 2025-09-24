巨人の近藤大亮投手巨人は24日、近藤大亮投手（34）が今季限りで現役を引退すると発表した。オリックスから2023年オフに金銭トレードで加入したが、けがに苦しみ1軍登板はなかった。球団を通じ「今シーズンは『活躍できなかったら引退する』という覚悟を持って臨み、周囲の人たちにも伝えていた」とコメントした。大阪・浪速高から大商大、社会人のパナソニックを経て2016年にドラフト2位でオリックスに入団。翌年から3年連続