24日午前10時すぎ、東京・江戸川区にある会社で、何者かが催涙スプレーのようなものをまき、男女3人がケガをしました。スプレーをまいた人物は現在も逃走中です。捜査関係者によりますと、24日午前10時すぎ江戸川区東小岩の会社から「店の人が催涙スプレーをかけられた」などと、110番通報がありました。2人組が突然、催涙スプレーのようなものをまいたとみられ、これまでに男女3人が目の痛みなどを訴えているということです。2人