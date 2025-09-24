MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。9月22日（月）に放送された同番組では、女性を大事にしない男性の話題で大盛り上がりするなか、ゲストの宇垣美里が異性のある行動に不満を爆発させ…。【映像】宇垣美里が異性にダメ出し！今回も前回に引き続き宇垣のほかに、鏡優翔とロバート・馬場裕之が登場し、MEGUMIとともに4人でトークを