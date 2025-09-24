マツキヨココカラ＆カンパニーは８日ぶり反発。祝日前２２日取引終了後、グループ会社のココカラファインヘルスケアを通じて、シグマ薬品（大阪府八尾市）からドラッグストア事業と調剤薬局事業の一部を譲り受けると発表した。これにより、重点エリアに位置づける大阪府、奈良県でのシェア拡大を目指す。事業譲渡日は来年１月５日の予定。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS