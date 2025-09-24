「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で、商船三井が「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場で商船三井は小動き。同社は直近決算の第１四半期に減収・最終減益で着地した。市況の悪化などが要因。通期でも減収減益を見込み、配当も減配を計画している。株価は４０００円台半ばから後半の水準で冴えない動きを続けており、目先売りを予想する向きが増え