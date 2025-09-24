西松屋チェーンがしっかり。同社は２２日の取引終了後、９月度（８月２１日～９月２０日）の月次売上高速報を発表。既存店売上高は前年同月比０．１％増と小幅ながら２カ月ぶりに前年実績を上回り、材料視した買いが優勢になっている。 気温の高い日が多かった影響で、夏物衣料は好調に推移したものの、秋物衣料の売り上げが前年を下回った。一方、育児・服飾雑貨の売上高は好調に推移した。なお、全店売上高は