レントラックスは続伸し、上場来高値を更新した。前営業日となる２２日の取引終了後、８月度の月次売上高を発表。連結ベースで前年同月比４．１％増の３億２００万円となった。伸び率は７月の１９．６％から鈍化したものの、増収基調を継続したことを評価した買いが入ったようだ。８月の取扱高は同２１．３％増の２７億７８００万円、成果報酬型広告サービス事業におけるパートナーサイト運営者数は前月