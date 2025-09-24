安田成美が自身のInstagramを更新し、夫・木梨憲武との2ショットを投稿した。 【写真】バスの中で寄り添い合う仲睦まじい2ショットを公開した木梨憲武と安田成美夫婦 ■安田成美「2人でバスに乗っちゃって」 本投稿は、「2人でバスに乗っちゃって」と綴り、安田と木梨の２ショット写真を披露。続けて「新五百円玉使えなかったの」とコメントした。写真は、デニムのジャケットを着た黒縁メガネ姿の安田の肩に、キャップをかぶっ