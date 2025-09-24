水源地周辺の所有権をめぐり、北海道ニセコ町と土地の元所有者が争っている裁判で、９月２４日の町議会で町長は、訴訟の経過について町民への情報共有が不十分だったと陳謝しました。羊蹄山のふもとにある水源地周辺の所有権をめぐっては、土地の元所有者が土地の返還を求めていて、一審ではニセコ町が敗訴。現在、土地の元所有者がおよそ５億円の和解案を提示していますが、町からの具体的な案は示されていません。２４日の町議会